Рыбаки испытают удачу в Вокнаволоке

Еще один фестиваль рыбной ловли пройдет в Карелии. 19 марта любители подледного лова соберутся в Вокнаволоке. Здесь пройдет шестой фестиваль рыбной ловли Kuitin kala (0+).

Фестиваль стартует в девять, а уже в полдень подведут итоги.

Зарегистрировать команду из четырех человек можно по телефону: 921-468-8413.

Гостей фестиваля ждут игры, хоровод и угощение.

Ранее в национальном парке «Водлозерский» прошел фестиваль «Пудожские налимы». Организаторы зарегистрировали 236 любителей зимней рыбалки. // фото unsplash.com