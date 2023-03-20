Рыбак «закинул» сети в карельское озеро на уголовное дело

37-летний житель Карелии съездил на рыбалку и стал фигурантом уголовного дела о незаконном вылове водных биоресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним.

Мужчина ловил рыбу в мае прошлого года на озере Энигилампи в Медвежьегорском районе, рассказали в прокуратуре. Рыбак установил сети, в которые попались более 260 особей плотвы и окуня. Причиненный природе ущерб оценили в 135,5 тысяч рублей. Рыбака задержали, у него изъяли лодку и сети.

Решение о наказании вынесет суд. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. Также мужчину могут обязать возместить ущерб. // фото unsplash.com