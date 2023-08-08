Сегодня вечером ряд домов в Петрозаводске остался без холодной воды. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в 18:45 произошло отключение водоснабжения в зданиях на улицах Зайцева и Лисицыной. Причиной стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не указывается. // Фото «Петрозаводск говорит»