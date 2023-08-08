Ребенок отправился за ягодами в Карелии и заблудился в лесу

Сегодня, 8 августа, в Питкяранте спасали ребенка, заблудившегося в лесу. Об этом сообщает поисковый отряд «Длинный берег».

По данным источника, сегодня днем 14-летний мальчик отправился на велосипеде в лес за ягодами и заблудился. Школьник позвонил бабушке и рассказал, где примерно находится. На поиски ребенка отправились сотрудники полиции, МЧС, а также волонтеры.

В 17:30 несовершеннолетний был обнаружен. Мальчика передали законным представителям. // Фото «Петрозаводск говорит»