Руководитель фирмы под страхом суда выплатил зарплату своим работникам

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой фирмы, которого обвиняют в невыплате зарплаты своим работникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия в 2019 году коммерсант не выплачивал зарплату и иные выплаты девяти работникам организации, задолжав в общей сложности 595 тысяч рублей. При этом деньги у фирмы были, но шли они на совсем другие нужны.

В ходе следствия обвиняемый полностью возместил потерпевшим материальный ущерб, поэтому следствие решило ходатайствовать о прекращении уголовного дела и назначении мужчине штрафа.