Петрозаводчанину грозит четыре года колонии за отобранные сигареты

Необычное дело о грабеже пришлось расследовать полицейским Петрозаводска. К стражам порядка обратилась возмущенная 30-летняя женщина. Она рассказала, что ее ограбили на улице. Дело происходило следующим образом.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, женщина шла по улице. Внезапно некий мужчина вытащил у нее из кармана две пачки сигарет. Петрозаводчанка стала кричать и требовать вернуть ей ее имущество. Тогда прохожий отдал ей одну пачку и попытался убежать, но у него ничего не получилось. Женщина настойчиво требовала, чтобы ей вернули все. В итоге мужчина вынул из пачки несколько сигарет, оставил их себе, а остальное вернул владелице. Но горожанку настолько оскорбила сложившаяся ситуация, что она написала заявление в полицию.

Стражи порядка нашли грабителя, им оказался 30-летний горожанин. Мужчина объяснил, что в момент преступления был пьян и сильно хотел покурить.

В итоге это желание может стоить жителю Петрозаводска четырех лет свободы. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.