17 февраля 2021, 21:36
Розыск пропавшего в Петрозаводске мужчины завершен
Полиция поблагодарила СМИ и петрозаводчан за распространение информации
Полиция столицы Карелии завершила поиски пропавшего 32-летнего мужчины. Ранее сообщалось, что мужчина вышел из дома 7 февраля, после чего от него не было вестей.
В МВД подчеркнули, что криминальной составляющей в истории с исчезновением петрозаводчанина нет.
Сотрудники органов внутренних дел поблагодарили СМИ и горожан за распространение информации о пропавших без вести.