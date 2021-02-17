17 февраля 2021, 21:36
Общество

Розыск пропавшего в Петрозаводске мужчины завершен

Полиция поблагодарила СМИ и петрозаводчан за распространение информации

Полиция столицы Карелии завершила поиски пропавшего 32-летнего мужчины. Ранее сообщалось, что мужчина вышел из дома 7 февраля, после чего от него не было вестей.

В МВД подчеркнули, что криминальной составляющей в истории с исчезновением петрозаводчанина нет.

Сотрудники органов внутренних дел поблагодарили СМИ и горожан за распространение информации о пропавших без вести.

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