Розыск пропавшего в Петрозаводске мужчины завершен

Полиция столицы Карелии завершила поиски пропавшего 32-летнего мужчины. Ранее сообщалось, что мужчина вышел из дома 7 февраля, после чего от него не было вестей.

В МВД подчеркнули, что криминальной составляющей в истории с исчезновением петрозаводчанина нет.

Сотрудники органов внутренних дел поблагодарили СМИ и горожан за распространение информации о пропавших без вести.