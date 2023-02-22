Россыпнов рассказал, как продвигается реконструкция автовокзала

Реконструкция автовокзала в Петрозаводске все еще идет. Министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов сообщил в соцсети, что работы существенно активизированы, на объекте трудится местный подрядчик «Форто Инвест».

В центральном зале завершены штукатурные работы, завершается прокладка сетей, на втором этаже укладывают плитку. По словам министра, работы будут сдавать ближе к концу августа. Представитель компании подтвердил, что работы на автовокзале идут в срок.

Автовокзал начали реконструировать в 2020 году. Его планировали ввести его в эксплуатацию в 2021 году, но сроки окончания работ переносили. Общая стоимость по первоначальному контракту оценивалась более чем в 200 миллионов. // фото со страницы издания «Деловой Петербург»