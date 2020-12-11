Российский врач предсказал приход новой эпидемии в следующем году

В 2021 году в мире ожидается рост заболеваемости туберкулезом и смертности от этого недуга. Об этом предупредил главный фтизиатр Дальневосточного федерального округа Павел Фадеев, его слова со ссылкой на местное издание приводит «Лента.ру».

По мнению специалиста, пандемия коронавируса оказала существенное влияние на обстановку по туберкулезу. Переболевшие Covid-19 находятся в зоне риска. Также увеличивается риск заражения этой болезнью при совокупности таких факторов, как злоупотребление алкоголем, курение, снижение иммунитета, стресс, поражение легких.

Врач также подчеркнул, что эпидемия может начаться не только из-за пандемии Covid-19. Специалист посетовал на то, что многие люди не делают обязательную ежегодную флюорографию, которая позволяет обнаружить опасное заболевание на ранней стадии. Фото zdf.de