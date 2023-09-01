Российский турист пропал во время купания в Таиланде

В Таиланде пропал без вести турист из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на туристическую полицию острова Пхукет.

Инцидент произошел сегодня днем на севере популярного туристического острова. Уточняется, что россиянин зашел в море, чтобы искупаться, но на берег не вернулся.

Была организована поисковая операция. Однако спустя час ее приостановили из-за неблагоприятных погодных условий. Мужчину пока не нашли. // Фото: unsplash.com / Sumit Chinchane