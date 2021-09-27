Российский турист погиб в Испании, пытаясь спасти гражданку Финляндии

23-летний россиянин погиб, пытаясь спасти свою подругу в районе города Торревьеха в Испании. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла 23 сентября. Как рассказала супруга погибшего, ее муж бросился в море, чтобы спасти их общую знакомую - 24-летнюю гражданку Финляндии. В итоге мужчину и женщину унесло волнами.

Тело погибшей финки было найдено спасателями через несколько часов. Россиянина нашли только на следующий день.

Спасатели полагают, что причиной смерти гражданина России стал несчастный случай. Фото pixabay.com/Pexels