27 сентября 2021, 17:57
Российский турист погиб в Испании, пытаясь спасти гражданку Финляндии
23-летний мужчина бросился в море, чтобы вытащить женщину - погибли оба
23-летний россиянин погиб, пытаясь спасти свою подругу в районе города Торревьеха в Испании. Об этом сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла 23 сентября. Как рассказала супруга погибшего, ее муж бросился в море, чтобы спасти их общую знакомую - 24-летнюю гражданку Финляндии. В итоге мужчину и женщину унесло волнами.
Тело погибшей финки было найдено спасателями через несколько часов. Россиянина нашли только на следующий день.
Спасатели полагают, что причиной смерти гражданина России стал несчастный случай. Фото pixabay.com/Pexels