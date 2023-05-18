Российским мужчинам рассказали, какие головные уборы будут в моде

Мужчинам рассказали, какие головные уборы будут в тренде этим летом. Так, выглядеть модно мужчинам поможет панама, считает стилист Анна Тарасова, пишет «Лента». По-прежнему будут актуальны кепки. Тарасова советует выбирать бейсболки с изображениями животных, логотипами спортивных команд или университетов.

Стилист остановилась на шляпах-федора (изделие из мягкого фетра, обвитое один раз широкой лентой) и кепи, как в британском сериале «Острые козырьки».

Первую шляпу она рекомендует сочетать с пиджаками и костюмами. Если головной убор более яркой цветовой гаммы, то его можно носить с джинсами или винтажными футболками. Кепи лучше выбирать из легких материалов и светлых тонов.

Ранее россиянам назвали устаревшие предметы гардероба. Среди них юбки-плиссе и джинсы-баллоны. // фото unsplash.com