Российская туристка пропала во время дайвинга в Египте

В Египте пропала российская туристка. Женщина исчезла во время дайвинга недалеко от Хургады, сообщает портал 78.ru.

По данным источника, инцидент произошел в минувшую субботу. Семейная пара из Санкт-Петербурга совершала погружение под присмотром профессионалов. Однако, в какой-то момент россияне пропали из поля зрения совпровождающих.

Гиды утверждают, что петербуржцы превысили разрешенную глубину и опустились на 110 метров. Мужчина почувствовал себя плохо и всплыл, а его жена продолжила погружение и не поднялась на поверхность. Организована поисковая операция.

Известно, что семейная пара воспитывает четверых детей. // Фото: unsplash.com / Simon Berger