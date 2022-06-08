Россиянка пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо

В Алтайском крае женщина пристегнула своего возлюбленного наручниками к автомобилю и сожгла его заживо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, сгоревший автомобиль с телом 68-летнего мужчины был обнаружен недалеко от одного из сел региона вечером 6 июня. Вскоре была задержана подозреваемая - 41-летняя сожительница убитого.

Мотивы жестокого преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие будет просить суд арестовать подозреваемую. Фото ria.ru