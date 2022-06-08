Подросток остался без зубов и порвал губы после взрыва вейпа во рту

В Екатеринбурге подросток получил травмы после взрыва вейпа во рту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МВД.

По данным правоохранителей, юноша взял вейп у приятеля и включил устройство, когда никого не было дома. Почти сразу же раздался хлопок. Ребенок почувствовал сильную боль, а затем, оправившись от шока, обнаружил, что лишился пяти зубов.

Сначала юноша пытался скрыть от родителей свою травму, испугавшись наказания. Но затем все же признался матери.

В итоге в результате курения вейпа подросток получил рваную рану обеих губ, перелом верхних и нижних резцов и ожог предплечья. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото ria.ru