08 июня 2022, 11:49
Подросток остался без зубов и порвал губы после взрыва вейпа во рту
В Екатеринбурге выясняются обстоятельства травмирования 15-летнего юноши
В Екатеринбурге подросток получил травмы после взрыва вейпа во рту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МВД.
По данным правоохранителей, юноша взял вейп у приятеля и включил устройство, когда никого не было дома. Почти сразу же раздался хлопок. Ребенок почувствовал сильную боль, а затем, оправившись от шока, обнаружил, что лишился пяти зубов.
Сначала юноша пытался скрыть от родителей свою травму, испугавшись наказания. Но затем все же признался матери.
В итоге в результате курения вейпа подросток получил рваную рану обеих губ, перелом верхних и нижних резцов и ожог предплечья. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото ria.ru