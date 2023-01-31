Россиянина не пустили финны и велели ночевать на лавочке вместо отеля

Пограничники в финском аэропорту предложили российскому гражданину провести ночь в транзитной зоне. При этом у него был забронирован номер в отеле, пишет TourDom.

Мужчина прилетел из Лондона, чтобы из Хельсинки попасть в Петербург, он купил билет на автобус. Но ждать пришлось бы долго, поэтому турист забронировал номер в отеле на ночь.

На паспортном контроле офицер проверил у него билет и бронь, но отказался пропустить на территорию страны. Ему объяснили, что находиться в Финляндии так долго ему нельзя.

Предложили ночевать на лавочках в транзитной зоне аэропорта. Сказали, что пропустят мужчину через границу завтра, за час до отправления автобуса.

Турист выкупил последний билет на другой автобус в Россию, который отправлялся не утром, а в ночь. Потом он подошел к другому окошку и без проблем пересек границу. Билет пришлось сдать с потерей денег, уехал мужчина утром, как и собирался. // фото: pixabay.com