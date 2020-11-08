Россияне вошли в режим жесткой экономии

Российские семьи переходят в режим жесткой экономии. Их расходы во II квартале 2020 года снизились до 16 490 рублей на члена семьи в месяц. Это рекордное падение — на 12,8% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщают «Ведомости».

По оценкам аналитиков, с учетом инфляции реальные расходы граждан сократились до минимума за 13 лет. Меньше россияне тратили только в 2007 году.

По мнению FinExpertiza, большинство населения вынуждено снизить траты, поскольку банально не может позволить себе прежний уровень потребления. Хотя есть и такие, кто урезали расходы сознательно для создания «подушки безопасности» — увеличения сбережений.

В топ-5 регионов по снижению трат вошли Ямало-Ненецком АО (-36,6% год к году), Пермский край (-33,5%), Ненецкий АО (-32%), Москва (-23,5%) и Московская область (-21,8%).

При этом семьям 19 из 85 регионов удалось не снижать расходы во II квартале, отметили аналитики. Самый большой рост трат зафиксирован в Севастополе — на 72,7% год к году. Почти на треть возросли расходы жителей Орловской области, а в Ингушетии — почти на четверть. // Фото: news.myseldon.com