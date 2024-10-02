Россияне узнали, какие продукты полезны для сердца

Жирная рыба, орехи и семена улучшают работу сердца. Кардиолог Анна Небольсина также порекомендовала включить в рацион зеленые овощи, цитрусовые и ягоды, об этом сообщает Lenta.ru.

Сельдь, лосось и скумбрия содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые предотвращают накопление холестерина. Анна Небольсина рекомендует есть жирную рыбу минимум два раза в неделю.

Орехи и семена также включают полиненасыщенные жирные кислоты и витамины. Они снижают уровень холестерина. Кардиолог отметил, что 30 граммов миндаля, семян тыквы или льна в день улучшают работу сердца. Фото: freepik