Россияне назвали ежемесячный доход для финансовой независимости

Россияне назвали зарплату, при которой могли бы чувствовать себя финансово независимыми. Большинство наших сограждан считают ежемесячный доход в среднем в 74,9 тысяч рублей вполне достаточным для финансовой независимости. Такие выводы делает РБК, основываясь на исследовании СК «Сбербанк страхование жизни».

82 процента опрошенных россиян главным критерием самодостаточности назвали достойную зарплату. Причем самые большие аппетиты у москвичей. Им требуется 104 тысячи рублей в месяц. Жителям Петербурга требуется 98,5 тысяч, Владивостока – 92,7 тысяч. Треть респондентов считают, что для достижения финансовой независимости важны накопления.

63 процента россиян считают себя финансово независимыми. К такому статусу себя относят 64% опрошенных мужчин и 61% женщин. Респонденты также описали самодостаточного человека. По их мнению, такой человек полностью себя обеспечивает, у него есть свое жилье и стабильная зарплата, он много путешествует и может помогать родным.

Исследование проходило в июне 2020 года в 37 городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов. (фото domofond.ru)