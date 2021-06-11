Соловки попали в список самых интересных достопримечательностей России

Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) на основе опроса россиян составили список самых интересных достопримечательностей страны. Визитных карточек Карелии в перечне достопримечательностей не оказалось. О результатах рейтинга, куда вошли 15 достопримечательностей, рассказало издание RT.

В первой тройке наиболее интересных мест страны оказались Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край).

На четвертом месте Ленские столбы (Якутия), на пятом - замок Шато-Эркен (Кабардино-Балкария). В рейтинг вошли Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утес Степана Разина в Саратовской области, Приморский океанариум.

Респонденты посчитали интересными для визита Иволгинский дацан (Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Адыгея). (фото rosistok.ru)