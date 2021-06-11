ПФР прокомментировал сообщения об отмене выплаты пенсий с 1 августа

Региональное отделение Пенсионного фонда отреагировало на появившиеся в федеральных интернет-источниках сообщения о прекращении выплаты пенсии по потере кормильца, если не будет предоставлена справка. В ПФР назвали эти сообщения ложными и поспешили дать разъяснения.

В ПФР сообщили, что в Интернете распространяется недостоверная информация о том, что выплата пенсии по случаю потери кормильца с 1 августа может быть прекращена, если ее получатель не представит подтверждение, что он не работает. В организации сообщили, что у получателей пенсии по случаю потери кормильца нет повода для беспокойства, как и нет необходимости представлять подтверждение, что они не работают.

«Выплата пенсии не будет прекращена. Никаких изменений на эту тему в действующем законодательстве нет», - подчеркнули в ПФР. (фото: vzsar.ru)