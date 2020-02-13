Россияне нашли любовь благодаря коронавирусу

Молодые россияне познакомились в аэропорту Уханя во время эвакуации из Китая из-за коронавируса и влюбились друг в друга. Их историю опубликовало издание «Комсомольская правда».

18-летний Даниил Парфенович из Красноярска и его ровесница Инна Савинцева из Кировской области встретились в аэропорту перед вылетом самолета в Тюмень, оба были в медицинских масках. Во время переклички организаторы эвакуации назвали их имена и фамилии по очереди, молодые люди встали рядом и начали общаться, вскоре они поняли, что нашли любовь.

Когда пара прилетела в Тюмень, их разместили на карантин в санатории «Градостроитель». Они попытались соврать, что состоят в гражданском браке, чтобы их поселили вместе, но им не смогли помочь. Парфенович и Савинцева вынуждены общаться только через мессенджеры, им нельзя выходить из номеров. Россиянин признается, что больше всего мечтает о встрече с возлюбленной вживую. Он утверждает, что всегда хотел именно такую девушку, и они «решили некоторые вещи насчет будущего».

Савицева работала в Китае по лицензии музыкальным редактором - девушка составляет звуковое оформление, редактирует музыкальные файлы и так далее. Парфенович учился по направлению «бизнес», однако успел закончить только один курс.