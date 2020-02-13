Мужчина упал на рельсы и погиб в московском метро

В Московском метрополитене сегодня вечером погиб человек. Трагедия произошла на станции «Марьина роща». Пассажир упал на рельсы, выжить ему не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы российской столицы.

Из-за гибели пассажира было приостановлено движение поездов Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. По состоянию на 20 часов, движение поездов восстановлено.

Собеседник агентства рассказал, что тело погибшего извлечено из-под поезда. Обстоятельства падения и личность погибшего устанавливаются.