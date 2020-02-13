Культовый советский фильм выпустят в прокат после оцифровки

Трагикомедия Карена Шахназарова «Курьер» 1986 года выйдет в повторный прокат после цифровой реставрации, которую провел киноконцерн «Мосфильм», сообщает пресс-служба проекта.

Фильм рассказывает о молодом человеке Иване, который после окончания школы устраивается работать курьером в журнал. В первый рабочий день он отвозит профессору статью на проверку и влюбляется в его дочь. Роли в картине исполнили Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Катя Кузнецова, Олег Басилашвили и Инна Чурикова.

«Киноконцерн «Мосфильм» завершил цифровую реставрацию культового фильма «Курьер». Уже этой весной он выходит в прокат. Специальные показы картины пройдут в московском кинотеатре «Каро Октябрь» 22 марта и в петербургском кинотеатре «Аврора» 12 марта. После этого, 26 марта, фильм выйдет в широкий прокат в кинотеатрах по всей стране», - рассказали в пресс-службе концерна, которую цитирует РИА Новости.