Пункт об обязательной индексации зарплат могут внести в Конституцию

В Конституцию РФ может быть внесен пункт об обязательной индексации зарплат. Такое предложение одобрил президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

Упомянуть индексацию зарплат на встрече Путина с рабочей группой по поправкам предложил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Это дополнение профсоюзы хотят внести в статью 75 пятой главы, в которой говорится об индексации социальных пособий.

Наше предложение - добавить сюда индексацию заработной платы (...). Это могло бы звучать так: в РФ гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом,

- сказал он.

А дальше, по мнению Шмакова, «это можно будет регулировать в зависимости от экономической обстановки, которая у нас складывается».

«Справедливо, я согласен», - ответил Путин.