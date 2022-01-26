Россияне чаще других получали финское гражданство в 2021 году

Россияне чаще других подавали документы на получение гражданства Финляндии в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу Суоми.

Всего в прошлом году было принято около 1,2 тысячи решений по заявкам о получении гражданства от россиян. Положительные решения были приняты по более чем 1100 заявкам.

На втором месте идут шведы, на третьем - иракцы. Среди представителей других национальностей, чаще всего получавших в прошлом году финское гражданство, - сомалийцы, эстонцы, сирийцы и афганцы. Фото pixabay.com/Hietaparta