Выставка о фекалиях, экскрементах и помете открылась в Турку
Необычную экспозицию могут увидеть посетители Биологического музея в Турку. Выставка называется «Ух ты, какашка!» и посвящена экскрементам, пишет Yle.
На обозрение представлены самые разные образцы, всего их несколько десятков. Это и фекалии крохотных насекомых, и помет медведей огромного размера.
По словам сотрудницы музея Сиири Яакколы, форма экскрементов много может сообщить о животном. По ним понятно, питается оно растительной пищей или это хищник.
Испражнения вегетарианцев по форме напоминают горошины. Такие животные постоянно едят и гадят почти без перерыва.
Если зверь питается мясом, его фекалии обычно вытянутые, внутри могут быть шерсть и кости.
Сделав анализ ДНК, по помету можно узнать много информации о жизни животного. Это, например, вид дерева, на котором гнездится белка-летяга, либо взаимоотношения в стае волков. // Фото: Kimmo Gustafsson / Yle