Выставка о фекалиях, экскрементах и помете открылась в Турку

Необычную экспозицию могут увидеть посетители Биологического музея в Турку. Выставка называется «‎Ух ты, какашка!» и посвящена экскрементам, пишет Yle.

На обозрение представлены самые разные образцы, всего их несколько десятков. Это и фекалии крохотных насекомых, и помет медведей огромного размера.

По словам сотрудницы музея Сиири Яакколы, форма экскрементов много может сообщить о животном. По ним понятно, питается оно растительной пищей или это хищник.

Испражнения вегетарианцев по форме напоминают горошины. Такие животные постоянно едят и гадят почти без перерыва.

Если зверь питается мясом, его фекалии обычно вытянутые, внутри могут быть шерсть и кости.

Сделав анализ ДНК, по помету можно узнать много информации о жизни животного. Это, например, вид дерева, на котором гнездится белка-летяга, либо взаимоотношения в стае волков. // Фото: Kimmo Gustafsson / Yle