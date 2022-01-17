Финны научились определять ковид за минуту, подув в трубочку

Базирующаяся в финском городе Тампере компания получила сертификат на прибор, который практическим мгновенно может выявлять коронавирус. Он работает как алкотестер, в аппарат нужно дунуть, передает Yle.

Прибор измеряет уровень химических соединений, которые выделяются при дыхании в результате заражения COVID-19. Устройство должно помочь врачам бороться с пандемией, считают создатели.

Прибор уже получил сертификацию Евросоюза, так что его можно продавать.

К устройству проявили интерес многие аэропорты, в том числе зарубежные, а также другие организации. // Фото: Yle.fi