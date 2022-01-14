В Финляндии опровергли планы вступления в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто опроверг наличие у Финляндии планов по вступлению в НАТО. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Devdiscourse.

Глава МИД подчеркнул, что Суоми не планирует менять курс в международной политике.

«Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», - отметил Хаависто.

Ранее появлялась информация, что Финляндия и Швеция через некоторое время могут присоединиться к Североатлантическому альянсу. Фото pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images