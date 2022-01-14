14 января 2022, 18:48
В Финляндии опровергли планы вступления в НАТО
Глава МИД Суоми заявил, что страна не обсуждает с Брюсселем возможность присоединения к военному блоку
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто опроверг наличие у Финляндии планов по вступлению в НАТО. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Devdiscourse.
Глава МИД подчеркнул, что Суоми не планирует менять курс в международной политике.
«Финляндия не обсуждает возможность вступления в НАТО с Брюсселем, кроме того, у нее нет такого проекта», - отметил Хаависто.
Ранее появлялась информация, что Финляндия и Швеция через некоторое время могут присоединиться к Североатлантическому альянсу. Фото pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images