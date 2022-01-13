Ребенок умер в Финляндии после заражения коронавирусом

Первая детская смерть из-за коронавируса зафиксирована в Финляндии. Об этом сообщает Yle. У ученика начальной школы в городе Лайхия был диагностирован коронавирус. Ребенка доставили в больницу в прошлые выходные, но несовершеннолетний скончался.

Директор по вопросам образования Маркку Лаукконен сообщил, что ребенок находился в группе повышенного риска.

«Печальный инцидент, который глубоко потряс меня», - сказал Лаукконен. На данный момент остается неясным, был ли летальный исход вызван исключительно коронавирусной инфекцией. (фото pixabay.com, BlenderTimer)