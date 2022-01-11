Автобусы без водителя запустят в финском городе Тампере

Во вторник, 12 января, в финском Тампере начнут испытывать беспилотные микроавтобусы. Их в дальнейшем хотят использовать в качестве стандартного общественного транспорта, пишет Yle.

Беспилотные автобусы Nysse будут перевозить пассажиров по маршруту длиной три с половиной километра. Они станут курсировать по городу, пока автобусов два.

Конкретно эти автобусы-роботы намерены использовать до середины марта этого года.

Весной в Тампере появится беспилотная машина более утопического вида, осенью на улицы пустят еще три. В 2023 году количество беспилотных автобусов хотят увеличить. // Фото: Miikka Varila / Yle