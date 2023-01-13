Россиянам разрешили показывать электронные права сотрудникам ГИБДД

В приложении «Госуслуги Авто» стала доступна цифровая копия водительского удостоверения и электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства, пишет ТАСС. Эти документы в электронном виде можно предъявлять сотрудникам ГИБДД для проверки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Инспекторы проверят их с помощью служебного мобильного устройства путем считывания QR-кода.

По словам Волк, предъявлять документы в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к Интернету.

Между тем наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет обязанность водителей иметь при себе права и СТС в оригинальном виде.

Приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года. С его помощью можно оформлять аварии, проверять автомобиль, записываться на регистрацию автомобиля, замену водительский прав, оплачивать и обжаловать штрафы. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска