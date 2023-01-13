Пассажирский самолет в Пулково не смог взлететь из-за сильного ветра

Сильный ветер не позволил самолету с пассажирами взлететь из аэропорта Пулково. Борт направлялся из Петербурга в Мурманск, передает ТАСС, ссылаясь на управляющую компанию воздушной гавани.

Самолет стал скользить в процессе руления, а при развороте выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Это произошло из-за сложных погодных условий, отметили в авиакомпании «Россия».

Командир экипажа принял решение прекратить рейс. Пассажиров высадили, на место ЧП вызвали тягач. // фото: пресс-служба аэропорта Пулково