13 января 2023, 12:23
Пассажирский самолет в Пулково не смог взлететь из-за сильного ветра
Авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, его убирали тягачом
Сильный ветер не позволил самолету с пассажирами взлететь из аэропорта Пулково. Борт направлялся из Петербурга в Мурманск, передает ТАСС, ссылаясь на управляющую компанию воздушной гавани.
Самолет стал скользить в процессе руления, а при развороте выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Это произошло из-за сложных погодных условий, отметили в авиакомпании «Россия».
Командир экипажа принял решение прекратить рейс. Пассажиров высадили, на место ЧП вызвали тягач. // фото: пресс-служба аэропорта Пулково