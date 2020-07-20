20 июля 2020, 20:10
Россиянам рассказали, сколько яиц можно съесть за неделю
Специалисты уверены, что для поддержания нормального веса питание должно быть разнообразным
За неделю россиянам рекомендуется есть не более четырех яиц. Об этом в интервью НСН рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.
Специалист отметила, что яйца можно употреблять в любом виде: готовить омлет, яичницу, добавлять их в салат или есть в вареном виде. По словам Королевой, в яйце полезны и белок, и желток. Поэтому данный продукт необходим в рационе каждого человека.
При этом эксперт отметила, что питание должно быть разнообразным и состоять из растительных и животных продуктов. Это необходимо для поддержания нормального веса тела.