Россиянам рассказали, сколько яиц можно съесть за неделю

За неделю россиянам рекомендуется есть не более четырех яиц. Об этом в интервью НСН рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист отметила, что яйца можно употреблять в любом виде: готовить омлет, яичницу, добавлять их в салат или есть в вареном виде. По словам Королевой, в яйце полезны и белок, и желток. Поэтому данный продукт необходим в рационе каждого человека.

При этом эксперт отметила, что питание должно быть разнообразным и состоять из растительных и животных продуктов. Это необходимо для поддержания нормального веса тела.