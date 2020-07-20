20 июля 2020, 20:10
Россия

Россиянам рассказали, сколько яиц можно съесть за неделю

Специалисты уверены, что для поддержания нормального веса питание должно быть разнообразным

За неделю россиянам рекомендуется есть не более четырех яиц. Об этом в интервью НСН рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист отметила, что яйца можно употреблять в любом виде: готовить омлет, яичницу, добавлять их в салат или есть в вареном виде. По словам Королевой, в яйце полезны и белок, и желток. Поэтому данный продукт необходим в рационе каждого человека.

При этом эксперт отметила, что питание должно быть разнообразным и состоять из растительных и животных продуктов. Это необходимо для поддержания нормального веса тела.

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питание
здоровье
маргарита королева
диетолог