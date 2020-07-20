Путин повысил пенсии некоторым россиянам

Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсии нетрудоспособных родственников погибших военнослужащих будут повышены. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников, лиц, уволенных с военной и иной приравненной к ней службы) к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца предлагается устанавливать повышения.

Как отмечает РИА Новости, ранее законодательством было определено 13 льготных категорий граждан, имеющих право на получение повышений пенсии по случаю потери кормильца. Однако, судами принимаются решения только по трем категориям: это члены семей умерших (погибших) Героев, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Для снятия социальной напряженности среди членов семей погибших военнослужащих принятый закон, исходя из судебной практики, предусматривает повышение назначенной пенсии по потере кормильца всем нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих в предусмотренных случаях.