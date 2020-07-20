Ребенок погиб от удара током на детской площадке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону семилетний мальчик перелезал через бетонный парапет на детскую площадку и погиб. Он упал с высоты и получил удар током, сообщили в региональном управлении СК.

Как считают следователи, ребенок случайно прикоснулся к столбу освещения и получил электротравму. Из-за этого он упал с высоты примерно двух метров и получил черепно-мозговую травму. Вследствие этих повреждений мальчик умер.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следком намерен дать правовую оценку действиям сотрудников ТСЖ.