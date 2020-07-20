Путин отменил особый порядок рассмотрения в суде для тяжких дел

В России отменен особый порядок рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, пишет ТАСС. Особый порядок оставлен только для преступлений небольшой и средней тяжести, указано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Особый порядок рассмотрения уголовных дел предполагает, что обвиняемый полностью соглашается с предъявленным обвинением и не может затем обжаловать приговор по существу. При этом суд назначает наказание на треть ниже максимального, предусмотренного статьей обвинения.

Внесенные в часть 1 статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ поправки ограничивают применение особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. Согласно статье 15 Уголовного кодекса РФ к ним относятся умышленные деяния, максимальное наказание за которые не превышает пять лет тюрьмы. В этот пункт входят и все преступления, совершенные по неосторожности.

Теперь суды не будут выносить приговоры в особом порядке по статьям 144 УК РФ, в том числе о мошенничестве и кражах в крупном и особо крупном размерах, о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.