21 марта 2021, 17:28
Мир

Россиянам, привитым вакциной «Спутник V», разрешили въезд в Черногорию

Правительство республики заявило, что хочет закупить российский препарат

Сегодня стало известно, что жители России, которые сделали прививку от COVID-19 и получили подтверждающий сертификат, смогут посетить Черногорию, сообщает сайт «Петербургский дневник», со ссылкой на московский оперштаб.

Россияне могут приехать в Черногорию с сертификатом вакцинации «Спутник V». Об этом заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович,

- сообщает оперштаб.

Вчера стало известно, что Черногория планирует закупить «Спутник V» для вакцинации населения страны.

Фото с сайта «ПД»

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