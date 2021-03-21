Россиянам, привитым вакциной «Спутник V», разрешили въезд в Черногорию

Сегодня стало известно, что жители России, которые сделали прививку от COVID-19 и получили подтверждающий сертификат, смогут посетить Черногорию, сообщает сайт «Петербургский дневник», со ссылкой на московский оперштаб.

Россияне могут приехать в Черногорию с сертификатом вакцинации «Спутник V». Об этом заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович,

- сообщает оперштаб.

Вчера стало известно, что Черногория планирует закупить «Спутник V» для вакцинации населения страны.

Фото с сайта «ПД»