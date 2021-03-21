21 марта 2021, 17:28
Россиянам, привитым вакциной «Спутник V», разрешили въезд в Черногорию
Правительство республики заявило, что хочет закупить российский препарат
Сегодня стало известно, что жители России, которые сделали прививку от COVID-19 и получили подтверждающий сертификат, смогут посетить Черногорию, сообщает сайт «Петербургский дневник», со ссылкой на московский оперштаб.
Россияне могут приехать в Черногорию с сертификатом вакцинации «Спутник V». Об этом заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович,
- сообщает оперштаб.
Вчера стало известно, что Черногория планирует закупить «Спутник V» для вакцинации населения страны.
Фото с сайта «ПД»