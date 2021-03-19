Мужчина выиграл целое состояние в лотерею и потерял счастливый билет

Житель США выиграл в лотерею более миллиона долларов и потерял счастливый билет. К счастью мужчины, позже он нашел его на парковке, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Победитель приобрел лотерейный билет 11 марта. Розыгрыш состоялся в этот же день. 12 марта американец проверил результаты и был шокирован - его билет выиграл 1,1 миллиона долларов (более 80 миллионов рублей). Внезапно мужчина понял, что не может нигде найти ключ к своему богатству.

Американец прошелся по пройденному за день пути и обнаружил билет на автомобильной парковке. «Это билет на миллион долларов, и кто-то прошелся прямо по нему», - отметил счастливчик. Подобрав билет, он отправился в штаб-квартиру лотереи.

Мужчина рассказал, что он и его невеста планируют продолжить работать. Они намерены купить дом и новые автомобили. Остаток суммы они собираются инвестировать. Фото legkovmeste.ru