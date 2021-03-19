Определились пары четвертьфиналов Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов розыгрыша Лиги чемпионов 2020/21. Также сформирована сетка турнира. Результаты жеребьевки приводит официальный сайт УЕФА.

Победитель противостояния «Манчестер Сити» - «Боруссия» (Дортмунд) в полуфинале сыграет с лучшим в паре «Бавария» - ПСЖ. В другой части сетки оказались пары «Порту» - «Челси» и «Реал» - «Ливерпуль».

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 6 и 7 апреля. Ответные поединки состоятся через неделю. Фото futbolarena.com