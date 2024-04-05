Россиянам предложили безвизовые страны для отдыха в майские праздники

Первое место в топ-10 безвизовых стран ожидаемо заняла Турция, пишет Газета.ру со ссылкой на АТОР. В мае прямые рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум будут осуществляться из всех крупных городов России. Россияне могут находиться в Турции без визы до 60 дней.

Вторым по числу бронирований на май стал Египет. Визу можно оформить по прибытии в страну, ее цена - $25.

Также в топ-10 вошли ОАЭ, Куба, Таиланд, Катар, Мальдивы, Шри-Ланка, Индонезия и Вьетнам.

Желающим отдохнуть за границей без оформления визы туроператоры советуют и страны ближнего зарубежья: Узюекистан, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию, Киргизию.

В 2024 году жители России без предварительного оформления визы могут въехать в 119 стран мира. // Фото: Петрозаводск говорит.