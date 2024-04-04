Женщина приняла огромный выигрыш в лотерею за аферу мошенников

Жительница США выиграла миллион долларов в лотерею, но не поверила в это, решив, что ее пытаются обмануть мошенники. Об этом пишет сайт Michigan Lottery Connect.

Отмечается, что 31-летняя Анна Маркес решила сыграть в лотерею, когда увидела, что джекпот заметно вырос. Она приняла участие в онлайн-розыгрыше и угадала все пять чисел.

Женщина зашла на следующий день в свой аккаунт и была шокирована суммой выигрыша. Она сразу решила, что ее обманывают аферисты. Поверить в случившееся американке пришлось после того, как на ее почту пришло письмо от устроителей лотереи.

Победительница призналась, что на выигранные деньги купит новый дом, а остальное отложит на будущее. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski