Россиянам посоветовали носить маски из-за роста заболеваемости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посоветовал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

В связи с этим глава Минздрава рекомендует пользоваться масками в общественных местах. Особого внимания требуют дети. Министр посоветовал не отправлять заболевших детей в школу и детсад.

Такого же мнения придерживается глава Роспотребнадзора Анна Попова, предупредившая, что пришедший вариант свиного гриппа наносит серьезный ущерб здоровью. По ее словам, он вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. // Фото: freepik.