Россиянам пообещали упростить получение статуса ИП

В России упростят получение статуса индивидуального предпринимателя. Процесс будет занимать пару минут. Соответствующее решение готовит Федеральная налоговая служба, передает РИА Новости.

Специальный налоговый режим для самозанятых, который называют налогом на профессиональный доход, позволяет установить на смартфон приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4 процента, с юридическими — 6 процентов.

ИП отличается от самозанятых тем, что для регистрации нужен пакет документов, работать можно по всей стране, но нужно сдавать отчетность. (фото svs-consulting.ru)