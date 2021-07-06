Россиянам пообещали пенсии свыше 20 тысяч рублей в 2024 году

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела бюджет Пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, раскрыв сроки роста пенсий.

Индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023-м - 5,6%, в 2024-м - 5,5%. Среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м -19 399 рублей, в 2024-м - 20 388 рублей, пишет «Российская газета». Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубля 10 копеек.

Ожидается, что в следующем году страховые пенсии будут получать 39,57 млн человек; в 2023-м - 38,93 млн; в 2024-м - 38,86 млн. Планируется, что социальные пенсии должны вырасти с 1 апреля 2022 года на 7,7%. А с 1 апреля 2023 на 0,3% и с 1 апреля 2024 на 9,0%. (фото brobank.ru)