Россиянам назвали требующий немедленного обращения к врачу симптом

Нейрохирург Вадим Мануковский назвал симптом, при появлении которого россиянам стоит немедленно обратиться за консультацией к врачу. Свой совет он дал в эфире программы «Жить здорово!», слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил эксперт, онемение в руках и ногах требует обязательного визита к неврологу. Эти признаки могут быть симптомами развития онкологического заболевания, заявил врач.

Телеведущая Елена Малышева добавила, что при онемении рук или ног стоит сделать МРТ. Она подчеркнула, что эта процедура безопасна. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography