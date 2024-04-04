Россиянам назвали не грозящую лишним весом сладость

Диетолог Наталья Лазуренко рекомендовала заменить сладости горьким шоколадом тем людям, которые стремятся похудеть. Слова специалиста приводит News.ru.

Врач пояснила, что настоящий горький шоколад должен содержать не менее 70 процентов какао или какао-масла. При этом употребление шоколада помочь в снижении веса не может. Его поедание в больших количествах приведет только к лишним калориям.

Если за сутки человек не расходует ресурс калорий, которые он потребил, они будут откладываться в жировую ткань, подчеркнула диетолог. // Фото: unsplash.com / Nrd