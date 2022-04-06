Россиянам назвали лучший весенний продукт

После зимы большинство россиян страдает от авитаминоза. Чтобы улучшить здоровье, стоит добавить в рацион зеленый салат. Такой совет дала диетолог Елена Соломатина, слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Соломатина назвала зеленый салат лучшим весенним продуктом. По ее словам, он доступен по цене, и в нем в больших количествах содержится вещество хлорофилл, которое способствует выработке эритроцитов, необходимых для детоксикации и укрепления организма, а также восстанавливает нормальный рН крови.

Помимо салата, весной в меню стоит включить различные травы и побольше зеленых овощей - они обладают схожим эффектом, отметила диетолог. Фото pixabay.com/Pexels