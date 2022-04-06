Рынок потребкредитования в России за месяц рухнул почти на 87 %

Рынок розничного кредитования в России обрушился практически во всех сегментах. Такие данные есть у Frank RG, передает РБК. Особенно пострадало потребительское кредитование.

Оно упало до уровня 2015 года на фоне ситуации с Украиной и роста ставок. Так, в марте кредитов в денежном выражении взяли на 86,3 процента меньше, чем в феврале. Снизилось и число выданных кредитов, став на 71,8 процента меньше, чем месяцем ранее.

Даже в разгар пандемии коронавируса в 2020 году показатели были выше в три раза.

Автокредитование тоже не в лучшем состоянии: банки в марте заключили на 80 процентов договоров меньше, чем в феврале. // Фото: skorchanov/pixabay.com