Министр рассказал о попытках сдержать цены на железнодорожные билеты

Холдинг «РЖД» делает все возможное, чтобы сдержать рост цен на железнодорожные билеты. Об этом рассказал министр транспорта России Виталий Савельев, его слова приводит РИА Новости.

«Более того, компания уже седьмой год подряд принимает решение о предоставлении 50-процентной скидки детям от 10 до 17 лет на период летних школьных каникул. Одновременно также государство предоставляет субсидию в течение учебного года с января по май и с сентября по декабрь»,

- отметил Савельев.

Министр также заявил, что железная дорога готовится к росту пассажиропотока в майские праздники. Пиковыми датами будут 29 и 30 апреля, 6 мая, а в обратном направлении - 3, 9 и 10 мая.

Савельев добавил, что при увеличении спроса на железнодорожные перевозки в летнем сезоне будут добавлены вагоны к поездам, работающим круглогодично и назначенным на южное направление. Фото pixabay.com/652234